Stade Rennais – OM: Ce que sera le résultat final selon les bookmakers

Si l’OM est donné favori, les bookmakers penchent pour un nul 1-1 à l’issue du match de Marseille et du Stade Rennais.

C’est un choc de Ligue 1 qui peut déterminer ce que sera la suite de cette fin de saison pour les deux équipes, à l’approche du sprint final. Le Stade Rennais reçoit l’OM, ce dimanche à l’occasion de la 26ème journée de Ligue 1. En cas de succès, les hommes de Bruno Génésio mettraient la pression sur leur adversaire du soir et réaliseraient une belle opération. Toutefois les bookmakers n’imaginent pas une victoire des Rennais.

Les bookmakers voient un match nul entre le Stade Rennais et l’OM

L’OM va-t-il enchaîner une troisième désillusion de suite? Battu par le PSG la semaine dernière, puis éliminé de la Coupe de France par Annecy, les Olympiens doivent se ressaisir pour ne pas sombrer, et voir le Stade Rennais revenir à seulement trois petits points. Pour les bookmakers, ce scénario ne devrait pas arriver, puisque les deux équipes devraient se neutraliser. Les sites de paris sportifs estiment que le score le plus probable à l’issue de ce match est le 1-1, qui est coté à 5,8. Toujours selon les traders, Amine Gouiri, côté Rennais, est celui qui est le plus susceptible de marquer, avec une cote à 3. L’atout offensif numéro un de l’Olympique de Marseille se nomme Alexis Sanchez, son but est également coté à 3.

L’OM est favori face au Stade Rennais selon les bookmakers

Si le score le plus probable donné par les bookmakers est le 1-1, un favori se détache tout de même entre les Phocéens et les Rennais. Malgré sa mauvaise dynamique actuelle, l’OM est légèrement favori. Le succès d’Alexis Sanchez et ses coéquipiers est coté à 2,4. Tandis que celui des hommes de Bruno Génésio est à 2,75. Ce match à enjeu entre ces deux équipes prétendantes au podium s’annonce donc très serré.