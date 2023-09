Stade Rennais: Les notes des joueurs du SRFC sur EA Sports FC24

Bourigeaud et Matic en tête des notes du Stade Rennais sur EA FC24.

Un effectif sensiblement aussi fort d’un édition à l’autre. Tel est le verdict des notes des joueurs du Stade Rennais sur le jeu EA Sports FC 24, ainsi que l’a partagé le club breton sur les réseaux sociaux. Ils étaient 4 à la générale de 80 ou plus sur FIFA 23, ils ne sont plus que 3 sur le titre à sortir à la fin de ce mois par l’éditeur EA Sports.

Trois joueurs à 81 dans l’équipe du Stade Rennais

Mais ils sont trois aussi à 81 contre deux précédemment : Benjamin Bourigeaud, Martin Terrier et la recrue estivale au milieu de terrain, l’international serbe Nemanja Matic. Pour les deux premiers cités, comme pour Amine Gouiri et Steve Mandanda qui les suivent dans la hiérarchie, les notes globales ne changent pas sur FC24. Quelques joueurs évoluent positivement, notamment l’ancien lorientais arrivé sur ce mercato, Enzo Le Féee.

La note d’Alfred Gomis s’effondre sur EA FC24

En revanche, la note générale du gardien de but Alfred Gomis s’effondre ; ils perd six points de 77 à 71 désormais. Ces notes sont calculées en fonction de plusieurs critères, notamment les performances individuelles, les statistiques et les récompenses remportées. Le titre EA Sports FC24 sortira le vendredi 29 septembre sur consoles et PC.

Les notes des joueurs du Stade Rennais sur EA Sports FC24