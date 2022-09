Stade Rennais: Les notes officielles des Rennais sur FIFA 23

Martin Terrier a, avec Bourigeaud, la meilleure note des joueurs du Stade Rennais sur FIFA 23.

Ils sont huit, les joueurs du Stade Rennais, à appartenir au top 1000 des meilleurs joueurs sur FIFA 23, dévoilé ce dimanche soir par l’éditeur du jeu, EA Sports. Huit et deux joueurs à la note générale maximale de 81 dans ce collectif que dirige Bruno Génésio : le piston droit, Benjamin Bourigeaud et l’ailier, Martin Terrier.

Huit joueurs du Stade Rennais dans le top 1000 FIFA 23

C’est un groupe assez compact, de quasiment tout un onze, dans un registre de notes de 77 à 81. Cette équipe du Stade Rennais sera assurément l’une des outsiders de FIFA 23, en championnat de France de Ligue 1. Du côté des individualités, il sera bon de s’appuyer sur la vitesse de Martin Terrier (85), la qualité de passes de Benjamin Bourigeaud (83), les dribbles de Lovro Majer, ou le physique du capitaine, Hamari Traoré.

Terrier et Majer pour meilleure progression

Martin Terrier et Lovro Majer signent tous deux la meilleure progression des huit meilleurs joueurs du Stade Rennais, avec plus quatre points de générale. Bourigeaud prend trois points de plus, Flavien Tait et Hamari Traoré en gagne, tandis que le jeune espoir de l’attaque, Jérémy Doku garde la même note, de 77. Il est au porte de ce top 1000 FIFA 23.

Les notes des joueurs du Stade Rennais sur FIFA 23