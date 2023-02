Stade Rennais, FC Nantes, ASM: Les primes qu’il reste à gagner en Ligue Europa

C’est la reprise en Ligue Europa, trois clubs français sont sur le pont.

Ce jeudi 16 février, trois équipes françaises seront présentes pour disputer les seizièmes de finale de la Ligue Europa. L’ASM, le Stade Rennais et le FC Nantes, deuxièmes de leur groupe respectif, ont tous les trois le même objectif, battre leur adversaire et décrocher leur billet pour les huitièmes de finale de la compétition. Une qualification pourrait leur permettre de réaliser un bon coup sportivement et économiquement, avec une prime de parcours.

Une qualif’ à 1,2 M€ pour L’ASM, le Stade Rennais et le FC Nantes

Si le Stade Rennais, l’AS Monaco et le FC Nantes souhaitent évidemment relever le challenge sportif, nul doute que les dirigeants pensent aussi aux primes que les clubs pourraient toucher. En cas de qualification pour les huitièmes de finale, les trois écuries toucheront une prime d’1,2 millions d’euros chacun. Celles-ci augmentent au fur et à mesure de la compétition, allant jusqu’à 4,6 millions d’euros pour les finalistes.

Des gains diverses remportés cette saison européenne

Comme tous les participants à la Ligue Europa, les trois clubs français ont touché une prime de participation de 3,63 millions d’euros. Il faut également prendre en compte les bonus liés au coefficient UEFA, – 3,3 millions pour les hommes de Philippe Clément, contre 1,98 million et 1,188 pour les Rennais et les Nantais -, aux droits télés, dont les montants versés ne sont pas connus; auxquels s’ajoutent ceux qui correspondent à la performance. Avec 3 victoires et 3 nuls dans sa phase de poule, Rennes a touché une prime de 2,52 millions d’euros. L’AS Monaco, qui compte 3 victoires et 1 nul et 2 défaites, a eu droit à 2,1 millions d’euros, tandis que le FC Nantes, et ses 3 succès et 3 revers, a empoché 1,89 million d’euros.

Les primes qu’il reste à gagner en Ligue Europa

Huitième de finale : 1,2 million d’euros

Quart de finale : 1,8 million d’euros

Demi-finale : 2,8 millions d’euros

Finale : 4,6 millions d’euros (+4 millions d’euros pour le vainqueur)