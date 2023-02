Stade Rennais, FC Nantes, ASM: Ce que cette Ligue Europa va leur rapporter

Fin de série pour les trois équipes françaises engagées en Ligue Europa, cette saison 2022-2023.

Jeudi noir pour le football français. Les trois clubs qualifiés pour les seizièmes de finale de la Ligue Europa ont été éliminés et n’atteindront pas les huitièmes de finale. Le FC Nantes s’est logiquement incliné face à une Juventus (3-0), emmenée par un Angel Di Maria des grands soirs. Tandis que le Stade Rennais et l’ASM ont quitté la compétition suite à une séance de tirs au but, perdue face au Chakhtior Donetsk et au Bayer Leverkusen. Un coup dur aussi bien sportif qu’économique. D’un point de vue financier, la C3 rapportera davantage au club du Rocher qu’aux Canaris et aux Rennais.

Stade Rennais, FC Nantes, ASM, le club du rocher gagne plus grâce à son passé en Coupe d’Europe

En Ligue Europa, l’ASM est devant du point de vue des gains perçus grâce à son coefficient UEFA, qui se base sur les performances du club sur la scène européenne, lors des dix dernières années. En prenant en compte les résultats sportifs de la phase de groupes, la prime de participation à la compétition commune à toutes les équipes (3,63 millions d’euros), et le classement au coefficient UEFA, l’ASM a gagné 10,156 millions d’euros, le Stade Rennais 9,256 millions d’euros, et le FC Nantes 7,834 millions d’euros.

Des primes qui auraient augmenté en cas de qualification pour les huitièmes de finale

Ces gains gagnés en Ligue Europa ne prennent pas en compte les droits de la télé, dont les montants versés ne seront connus qu’à la fin de la compétition. Ces trois éliminations en seizièmes de finale sont un coup dur d’un point de vue économique pour le Stade Rennais, le FC Nantes et l’ASM. En cas de qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa, les trois clubs français auraient touché 1,2 million d’euros supplémentaires. Ces primes auraient augmenté au fur et à mesure de la compétition.