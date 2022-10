Stade Rennais: Combien vaut désormais Xeka sur le mercato ?

Parti de Lille, à la fin de son contrat, Xeka a trouvé où rebondir, à Rennes.

Pour une vilaine blessure contracté à la cheville gauche, face à Auxerre, le milieu de terrain Baptiste Santamaria est sur le flanc plusieurs mois. Pour le remplacer, le Stade Rennais s’est tourné vers Xeka, libre depuis la fin de son contrat avec le LOSC. Le joueur de 27 ans s’est engagé ce 21 septembre avec le club que coache Bruno Génésio.

Xeka pour suppléer la blessure de Santamaria au Stade Rennais

Désormais sous contrat avec un club, Xeka justifie donc d’une valorisation sur le marché des transferts. Elle est proche de 5 millions d’euros, autant pour Transfermarkt, que du côté du Centre international d’étude du sport (CIES). C’est m’équivalent de ce que le LOSC a versé à Braga, en 2017, pour l’engager définitivement après un an en prêt.

Un contrat de deux ans signé avec le club breton

Avec le Stade Rennais, Xeka a paraphé un contrat sur deux ans, jusqu’au terme de la saison 2023-2024. « C’est un milieu moderne qui va nous beaucoup nous apporter. Il est expérimenté, enregistre des matchs de Ligue des Champions et de Ligue Europa, même si dans un premier temps il ne pourra pas jouer la coupe d’Europe avec nous. On espère bien se qualifier pour qu’il puisse y participer dès le mois de janvier », a notamment déclaré le directeur sportif Florian Maurice, à son arrivée au club.Sur ce dernier point Rennes est plutôt bien parti, puisque les Rouges et Noirs dominent leur groupe B de la Ligue Europa, après deux journées.