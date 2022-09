Stade Rennais: Combien vaut désormais Alfred Gomis sur le mercato ?

Alfred Gomis a retrouvé du temps de jeu avec le Sénégal. Et il ne boude pas son plaisir.

Frustré Alfred Gomis. Le joueur du Stade Rennais s’en est publiquement épanché ce week-end, après avoir retrouvé du temps de jeu, offert par sa sélection nationale du Sénégal. Le gardien de 29 ans a perdu sa place, cette saison, de numéro un dans les buts du club bretons, au détriment de Steve Mandanda, recruté depuis l’OM. Pourtant Gomis est arrivé à Rennes avec cette ambition, dans la peau du successeur d’Édouard Mendy, parti à Chelsea.

Alfred Gomis frustré de ne pas jouer avec le Stade Rennais

Pour Alfred Gomis, le Stade Rennais a payé une indemnité de dix millions d’euros au Dijon FCO, en 2020. Entre des matchs consistants et d’autres plus indigestes, il a perdu progressivement la confiance de son coach Bruno Génésio. Qui lui préfère donc, le champion du monde, Mandanda. Cette mise au banc a des conséquences sur la valorisation de Gomis, entre deux mercato, celui achevé de l’été et le prochain d’hiver, à venir. Il ne vaut plus les dix millions réglés, mais il est estimé plus cher par l’Observatoire du football (jusqu’à 8 millions d’euros), que du côté de Transfermarkt, à 5 M€.

A la moitié de son contrat de cinq ans signé avec le SRFC

Le gardien du temple a signé un contrat longue durée avec les Rennais, sur le maximum de cinq ans, avec pour terme la fin du mois de juin 2025. Compte tenu de sa situation et de ses états d’âmes affichés, il pourrait ne pas aller au bout, si une solution s’offre à lui et qu’elle permette à son club de s’en trier, sinon à bon compte, au moins sans trop de perte, sachant qu’à ce stade du calendrier, la moitié environ de son transfert a été amorti par le SRFC.