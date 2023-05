Stade Rennais: Balenciaga s’invite sur le maillot des Rennais

Le Stade Rennais portait la marque Balenciaga sur son maillot du match contre Troyes.

En s’imposant 4-0 face à Troyes, qui est désormais officiellement relégué en Ligue 2, le Stade Rennais, sixième du classement, conserve toutes ses chances d’accrocher une place qualificative pour une Coupe d’Europe. Outre la victoire, les plus attentifs des supporteurs ont remarqué un détail lors de cette rencontre : la marque Balenciaga était présente sur le maillot des hommes de Bruno Génésio.

Balenciaga s’invite sur le maillot du Stade Rennais

Située juste au-dessus du flocage des noms des joueurs, le groupe spécialiste de la mode de luxe s’est invité sur la tunique des Rennais, en occupant un espace vide de tout sponsor, depuis le début de saison. La prochaine rencontre de championnat du Stade Rennais, opposé à l’AC Ajaccio, devrait dure s’il s’agit d’un « one shot » occasionnel de la maison Balenciaga ,ou si cette association entre les deux entités va s’inscrire dans la durée.

Balenciaga est l’habilleur officiel du Stade Rennais

Le lien entre Balenciaga et le Stade Rennais dépasse le seul contrat de sponsoring, puisque la marque de luxe fait partie du Groupe Kering, détenu par la famille Pinault, qui n’est autre que la propriétaire du Stade Rennais. D’ailleurs, depuis septembre dernier, l’entreprise française est l’habilleur officiel de l’actuel sixième de Ligue 1. Cette saison, les joueurs du Stade Rennais ont porté des vêtements de la maison de haute couture avant et après les matchs de Ligue 1 et de Coupe d’Europe au Roazhon Park.