Balenciaga va habiller les joueurs du Stade Rennais

A l’avenir, les joueurs du Stade Rennais s’habilleront de la marque Balenciaga, à l’occasion des événements publics liés au club.

Le Stade Rennais a annoncé ce mardi, via un communiqué, son nouveau partenariat avec la maison Balenciaga, qui devient l’habilleur officiel du club breton. La marque de luxe habillera les joueurs rennais pour les soirées européennes et de Ligue 1 au Roazhon Park. Martin Terrier, Benjamin Bourigeaud, Steve Mandanda et leurs coéquipiers porteront désormais les vêtements de l’entreprise française avant et après les matches des Rouge et Noir.

Fondée par le couturier espagnol éponyme en 1917 mais installée à Paris depuis 1937, la maison Balenciaga appartient au groupe de luxe français Kering, détenu par la famille Pinault, également propriétaire du Stade Rennais. Les joueurs de Bruno Génésio arriveront vêtus de la marque française au Roazhon Park ce jeudi, pour la réception du Fenerbahçe en Ligue Europa, prévue à 21 heures.