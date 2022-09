Ronaldinho se lance sur le marché de l’açaï aux Etats-Unis

Ronaldinho part à la conquête du marché de l’açaï, en s’attaquant au marché nord-américain.

Officiellement retraité des terrains depuis janvier 2018, Ronaldinho s’occupe autrement. En ce moment il officie sur le marché encore confidentiel de l’açaï, une baie originaire de la région amazonienne et qualifiée de super-aliment. En partenariat avec l’entreprise brésilienne Açaï Concept, le Ballon d’Or 2005 part à la conquête des États-Unis et du marché international avec la marque commune, « Açaï by Ronaldinho ».

« Açaï by Ronaldinho », le nouveau business du Brésilien

Se présentant comme la plus grande franchise d’açaï au monde, l’entreprise Açaï Concept vend des boissons élaborées avec ce fruit poussant au Brésil et encore méconnu du grand public. Créée en 2014 par Miguel Teixeira, la marque compte plus de 300 magasins au pays du football et collabore aujourd’hui avec l’ancienne gloire auriverde, Ronaldinho Gaúcho, pour exporter ses boissons à travers le monde entier. Ainsi, les produits « Açaï by Ronaldinho » ont été présentés ce lundi et mardi à l’Americas Food and Beverage Show, le plus grand salon alimentaire des États-Unis. L’objectif de la marque étant de s’implanter durablement en Amérique du Nord, où se situe le plus grand marché de consommation au monde. L’année dernière, Açaï Concept réalisait un chiffre d’affaires supérieur à 30 millions d’euros. La franchise de fast food sain compte déjà deux enseignes en Floride, mais aussi au Portugal, en France, en Suisse et d’autres pays.

L’açaï n’est pas le seul business de Ronaldinho

En parallèle de ce nouveau business, on a pu apercevoir l’ancien joueur du FC Barcelone dans plusieurs campagnes publicitaires, début 2022. Ronaldinho apparaît notamment dans le spot de Pepsi fin janvier, accompagné de son ancien coéquipier en Catalogne, Lionel Messi. En février, le natif de Porto Alegre était également du casting pour la campagne d ‘All, sponsor du PSG, aux cotés une nouvelle fois de l’Argentin et de son compatriote Neymar. Plus récemment, le champion du monde 2002 avec le Brésil était intervenu lors de la cérémonie des Trophées UNFP, en mai dernier, pour présenter l’application FootSider, dont il est le co-fondateur. Cette plateforme est destinée à mettre en relation des joueurs de football amateurs et le monde professionnel.