Ronaldinho et les voitures, son garage vaut plus de 3 M€

A footballeur exceptionnel, garage exceptionnel pour Ronaldinho.

Ballon d’or 2005, vainqueur de la Coupe du Monde en 2002 avec le Brésil et de la Ligue des Champion en 2006 avec le FC Barcelone, Ronaldinho est l’un des meilleurs joueurs de son époque et même de l’histoire. L’ancien numéro 10 du Barça, officiellement retraité depuis 2018, aime, comme de nombreux footballeurs, les voitures. L’ancien international auriverde s’affiche quelques fois avec ses bolides de luxe sur ses réseaux sociaux, et en possède plusieurs dans son garage.

Ronaldinho et les voitures : cette Rolls Royce Cullinan (300 000 €)

Une Bugatti Veyron dans le garage de Ronaldinho

La plus chère d’entre toutes est évidemment la Bugatti Veyron. Son prix est estimé à 1,8 million d’euros. Un véritable monstre qui possède 1200 chevaux sous le capot. Ce bolide de luxe, sous sa version sport, absorbe le 0 à 100 km/h en seulement 2,3 secondes. Ce n’est rien comparé à sa vitesse maximale qui est de 431 km/h. Avoir beaucoup d’argent n’est pas un critère suffisant pour s’offrir cette voiture, puisqu’elle a été fabriquée en édition limitée, et disponible en seulement 450 exemplaires. Très prisé des footballeurs, Karim Benzema en possède une également.

Ronaldinho aime les Ferrari

Dans le garage de Ronaldinho, une chose saute aux yeux : l’ancien joueur du Paris Saint Germain et du FC Barcelone apprécie tout particulièrement les Ferrari. En effet, le Ballon d’Or 2005 possède trois modèles du constructeur automobile italien dans son garage, une Ferrari 458, ainsi que deux Ferrari 488, la première Spider, la seconde GTB. S’il apprécie la marque au cheval cabré, il a tout de même fait en sorte qu’elles aient des couleurs différentes : la première est noire, la deuxième est rouge et la troisième est orange.

Un garage à près de 3,5 millions d’euros

Au total, Ronaldinho a donc un garage à 3 470 000 euros estimés. Plus ou moins selon les versions et options de chaque bolide. Celui-ci aurait été sûrement encore plus coûteux, sans ses ennuis judiciaires. En 2018, la justice brésilienne avait décidé de lui saisir trois de ses bolides de luxe, dont une BMW et une Mercedes Benz selon The Sun, en raison d’une amende non payée.