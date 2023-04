Rodrygo, bienvenue dans la maison du joueur du Real Madrid

Dans la maison madrilène du Brésilien, Rodrygo.

Arrivé au Real Madrid à l’été 2019 en provenance de Santos pour 45 millions d’euros, Rodrygo s’impose peu à peu comme un titulaire au sein du club espagnol. Ses performances suscitent même l’intérêt du PSG. En dehors des terrains, l’international brésilien est assez présent sur les réseaux sociaux. Le numéro 21 des Merengue poste parfois quelques clichés de sa maison, où il a pris ses quartiers depuis qu’il a débarqué en terres madrilènes.

Une grande salle de sport dans la maison de Rodrygo

À l’instar de son coéquipier et ami, Vinicius Junior, l’ailier droit brésilien n’hésite pas à se mettre en avant sur les réseaux sociaux, notamment sur son compte Instagram. Sa maison s’étend sur deux étages. À l’intérieur de sa demeure, Rodrygo Goes, comme il le montre à ses millions de followers, le joueur formé à Santos s’entretient dans sa grande salle de sport, où il fait, entre autres, de l’haltérophilie, et se maintient en forme avec son coach personnel, Marcel Duarte.

Rodrygo joue au foot dans son jardin

Habitué au soleil et à la chaleur du Brésil, Rodrygo n’a pas dû être très dépaysé à Madrid, et profite du climat de la capitale espagnole pour passer du temps dans son grand jardin. L’international auriverde s’amuse sur son grand espace vert en faisant des parties de Teqball, qui est l’équivalent du tennis de table pratiqué sur une table arquée. Il peut échanger le ballon de foot avec le ballon de basketball et faire quelques paniers. La maison de l’ailier droit brésilien dispose également d’une piscine, dans laquelle il peut faire quelques longueurs.