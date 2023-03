Vinicius Jr: Bienvenue dans la maison du crack du Real Madrid

Vinicius Jr vit à la Moraleja ou d’autres, comme Benzema, ont aussi leurs quartiers.

Il a pris ses quartiers dans la résidence, au cours de l’année 2021, ainsi que le rapporte le média OK Diario. Qui précise, comme d’autres en Espagne, que Vinicius Jr s’est installé dans une grande maison, située dans la banlieue chic de Madrid, à la Moraleja. Non loin notamment, de la maison de son coéquiper en attaque, Karim Benzema. La sienne, l’ailier du Real Madrid l’aurait acheté à Dimas Gimeno, qui fut le PDG pendant quatre ans, de la très connue chaîne de magasins, El Corte Ingles.

Foot et basket mis à l’honneur dans la maison de Vinicius Jr

Tel qu’il le montre régulièrement sur ses réseaux sociaux, la demeure de l’international brésilien est une ode à son sport le football, et le basket qu’il a autre passion. Ses dressing sont remplis, tantôt de maillots, de casquettes ou d’une quantité de paires de sneakers soigneusement rangées ; sa « pièce favorite dans la maison », ainsi qu’il l’écrit sur Instagram. Il y a le coin où s’exposent les tuniques de basket et de son idole, Michael Jordan, et celles du football.

L’attaquant du Real Madrid passe du temps dans son jardin

La douceur du climat espagnol sur une majorité de l’année pousse Vini à investir de son temps à l’extérieur, dans le grand jardin où régulièrement, il se maintient en forme physique et le montre, en posts ou stories Instagram. Il a une piscine, une table teqball et un espace pour jouer au basket. Découvrez la maison de Vinicius Jr en quelques images dans le diaporama ci-dessus.