Real Madrid: Thibaut Courtois s’offre une écurie de Formule 4

Thibaut Courtois élargit ses activités au monde de la Formule 4.

Le gardien du Real Madrid, Thibaut Courtois, se lance dans le monde du sport automobile en acquérant une écurie de Formule 4 baptisée TC Racing. Ayant déjà obtenu la licence nécessaire, Courtois travaille actuellement à la mise en place de l’équipe en recrutant des ingénieurs et des mécaniciens pour préparer les monoplaces.

Le gardien du Real Madrid se lance dans le sport automobile

Bien que les pilotes ne soient pas encore confirmés rapporte Marca, une liste de candidats potentiels est déjà établie. L’objectif est de participer à certaines courses de la saison en cours, probablement aux Émirats Arabes Unis et en Espagne, selon la vitesse à laquelle l’écurie sera prête. Ils étudient également les championnats auxquels ils participeront dès la prochaine saison et sont ouverts à toute proposition, sachant qu’il existe actuellement des championnats en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Chine, en Italie, au Japon, en Espagne, en Asie du Sud-Est, aux Émirats Arabes Unis, en Inde et au Brésil.

Thibaut Courtois assisté d’un ancien pilote de F1

Pour ce projet, Courtois bénéficie des conseils du pilote Roberto Merhi, qui a participé à la Formule 1 en 2015 en tant que pilote de Marussia et possède une vaste expérience dans le monde du sport automobile. Outre ses performances en Formule 1, Merhi a participé ces dernières années au Championnat du Monde d’Endurance de la FIA, à la Formule 2 et à la Formule E.

La Formule 4 a le vent en poupe

Courtois aborde cette nouvelle aventure avec enthousiasme, car la Formule 4 est principalement axée sur la formation et le développement de jeunes pilotes. Ce championnat, créé par la FIA en 2014, offre aux jeunes pilotes la possibilité de passer du karting aux monoplaces. Il s’agit d’une étape reconnue à l’échelle mondiale qui permet aux pilotes de se confronter aux meilleurs talents jeunes, non seulement dans leur propre pays, mais également dans des championnats du monde entier. La Formule 4 rencontre un grand succès et de nouvelles régions se lancent dans la création de leurs propres championnats, selon les responsables de la FIA.

Concernant les monoplaces de Formule 4, plusieurs fabricants sont impliqués, mais chaque championnat utilise un modèle unique. Les monoplaces sont signée Tatuus, Dome, Ligier ou Mygale selon les pays fréquentés. Les moteurs sont fournis par Abarth, Ford, Geely, Honda, Renault et TOM’s. Les pneus sont fournis par Hankook. Ce sont les championnats qui établissent les combinaisons optimales de châssis et de moteurs.