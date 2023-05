Real Madrid: Qui pourrait signer au Real cet été selon les bookmakers ?

Battu en Liga comme en Ligue des champions, deux compétitions dont il était le tenant du titre, le Real Madrid devrait procéder à des changements, cet été.

Serait-ce la fin d’un cycle au Real Madrid ? Après l’élimination du tenant du titre, en demi-finale de la Ligue des champions, des changements sont annoncés, que seul l’été confirmera. Ou non. Alors que les cadres, Karim Benzema, Toni Kroos et Luka Modric sont en fin de contrat, Dani Ceballos, Mariano Diaz et Nacho seraient sur la sellette, voire annoncés outre-manche, sur le départ.

Le Real Madrid est archi-favori pour recruter Bellingham…

Cela suppose qu’à l’inverse, le club merengue devra se renforcer. Chez les bookmakers d’Angleterre, le Real Madrid est très souvent cité sur les marchés, mais à cette période exacte de l’année, rarement donné en favori. Pour être plus précis, il l’est que surtout sur le seul profil étudié, qu’est celui du milieu de terrain britannique du Borussia Dortmund, Jude Bellingham. Son transfert vers la capitale d’Espagne ne souffre ici d’aucune contestation, étant crédité d’une cote moyenne inférieure à 1,5 contre un.

… Et pour Kylian Mbappé. S’il doit quitte le PSG

Il l’est aussi pour recruter Kylian Mbappé, à considérer seulement que ce dernier soit réellement susceptible de quitter le Paris Saint-Germain. Voilà pourquoi, dans le cas de l’attaquant international français, la cote est plus lointaine, à 6 contre un. La cote, comme la situation, sont rigoureusement la même dans le cas de la révélation offensive, Khvicha Kvaratskhelia, que la Napoli veut bien sur conserver. Le reste est plus incertain, même en ce qui concerne l’attaquant de Liverpool, Roberto Firminio, dont on est sûr qu’il quittera les Reds au 30 juin, au jour de la fin de son contrat. La cote du Real Madrid est basse (4/1), mais néanmoins supérieure à celles attribuées au Barça (1,5) ou au Napoli (3,5).

Qui pourrait signer au Real Madrid cet été selon les bookmakers ?

Jude Bellingham 1,2

Roberto Firmino 4

Kylian Mbappe 6

Khvicha Kvaratskhelia 6

Paul Pogba 10

Ilkay Gundogan 16

Victor Osimhen 20

Cristiano Ronaldo 20

Declan Rice 33

Alexis Mac Allister 33

Harry Kane 40