Real Madrid: Nike c’est fini, Rüdiger officialise son nouvel équipementier

Antonio Rüdiger est la nouvelle image de Under Armour.

L’histoire entre Nike et Rüdiger est désormais terminée. Alors que son contrat avec l’équipementier américain a pris fin, l’international allemand a changé d’équipementier. Après avoir passé toute sa carrière ou presque, avec des crampons de la marque à la virgule aux pieds, le défenseur central du Real Madrid a rejoint Under Armour, comme il l’a fait savoir sur son compte Instagram.

Le défenseur central du Real Madrid, Antonio Rüdiger rejoint Under Armour

“Il y a toujours un autre trophée à chasser, mais ne perdez jamais de vue ce qui vous y mène : LE TRAVAIL. Fier de s’associer à Under Armour pour se concentrer sur ce qui compte le plus, sûr et en dehors des terrains”, a écrit Rüdiger sur son compte Instagram, pour annoncer sa nouvelle aventure avec Under Armour. Un texte accompagné d’une séquence promotionnelle de quelques secondes. Avant même son annonce officielle, Rüdiger avait déjà joué avec des crampons de la marque américaine.

Antonio Rudiger avec Trent Alexander Arnold

Ce fut le cas, à Anfield, lors de la victoire 5-2 du Real Madrid face à Liverpool, en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, Antonio Rüdiger, titulaire lors de ce match, a disputé la rencontre avec Under Armour. Un match où il était opposé à un joueur qui fait également partie du pool du sponsor américain. En effet, le latéral droit des Reds, Trent Alexander Arnold est également partenaire de la marque. Tout comme la superstar de la NBA, Stephen Curry, avec qui l’équipementier a lancé la marque Curry, ainsi que le néo retraité Tom Brady.