Real Madrid: Domicile, extérieur, third, les maillots 2023-24 des Merengue

Blanc, marine et doré, les couleurs dominantes sur les maillots 2023-2023 du Real Madrid.

La deuxième partie de la saison 2022-2023 commence à peine, que les supporters du Real Madrid peuvent déjà avoir un aperçu de ce que sera l’exercice 2023-2024. Ici, il ne s’agit pas de transferts de joueurs mais bel et bien des prochaines tuniques. Les designs des maillots à domicile, à l’extérieur ainsi que le third de Benzema et ses coéquipiers ont été révélées par la chaîne Gol de Sergio, qui a également dévoilé le maillot spécial Argentine fait pour Messi que concocte le PSG.

Le maillot domicile du Real Madrid sera blanc, noir et doré

Le maillot domicile du Real Madrid sera à dominante blanche, les sponsors seront de couleur noir. Tandis que les trois bandes de l’équipementier Adidas présentes sur les bras seront dorées. Il s’agit donc d’une version différente de celle de Footy Headlines, qui décrivait un maillot blanc doré et dont les sponsors seraient bleu marine. Le site spécialisé évoquait une pièce qui correspondait à 90% à la vraie tunique.

Le maillot extérieur sera bleu marine

Le maillot extérieur sera, quant à lui, à dominante bleu marine et les logos des sponsors seront blancs. Idem pour les trois bandes de l’équipementier Adidas présentes sur les bras des joueurs. S’agissant de la tunique third, le maillot ressemblera peu ou prou à celle que mettront Benzema et ses coéquipiers lorsqu’ils joueront à domicile. À ceci près que les trois bandes de la marque Adidas sur les bras des joueurs seront de couleur noire.