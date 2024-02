Real Madrid: Brahim Diaz reçoit une offre millionnaire pour quitter Nike

Adidas convoite le joueur du Real Madrid, Brahim Diaz.

Brahim Diaz, l’attaquant du Real Madrid, est en pleine ascension. En plus de ses performances sur le terrain, il attire désormais l’attention des grandes marques. Selon une information de Marca en Espagne, Adidas vient de lui proposer un contrat de sponsoring juteux, faisant de lui la nouvelle image de la marque à l’échelle mondiale. Il serait de l’ordre du million de dollars annuel.

Adidas veut débaucher Brahim Diaz qui joue avec Nike

Le jeune joueur originaire de Malaga est déjà considéré comme une icône, tant sur le terrain qu’en dehors. Sa mentalité positive et son message de persévérance (« Ce qui semble difficile au final est facile quand on y travaille ») font de lui un modèle idéal pour Adidas, qui compte déjà un certain Jude Bellingham, pour autre jeune et prometteur ambassadeur international dans les rangs du Real Madrid.

Un jouer en pleine progression avec le Real Madrid et la Roja

Avec 26 matchs joués, 7 buts marqués et 3 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, Brahim Diaz s’est imposé comme un élément important du Real Madrid. Sa vitesse, sa technique et sa vision du jeu en font un atout précieux pour l’attaque madrilène. Le joueur de 23 ans vise encore plus haut. Il souhaite continuer à s’affirmer au Real Madrid et rêve de porter les couleurs de l’Espagne lors de l’Euro 2024 ; la Roja étant, comme le Real Madrid d’ailleurs, habillée par la marque qui convoite le joueur, c’est-à-dire Adidas.