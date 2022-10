Real – Barça: Un prix démentiel des places pour le Clasico

Plus de cent euros pour voir Real Madrid – FC Barcelone, ce 16 octobre à Santiago-Bernabeu.

La crise ? Quelle crise ? Parce qu’en tribunes des stades de football, on fait comme si de rien n’était. Prenez le choc d’Espagne, entre le Real Madrid et le FC Barcelone, programmé ce 16 octobre, au stade Santiago-Bernabeu, pour y assister depuis l’écrin des Merengue, il faudra compter 125 euros, tel qu’annoncé sur le site officiel du club de Florentino Perez.

125 € au minimum pour le Clasico Real Madrid – Barça de ce mois d’octobre

C’est le tarif minimum pour voir ce Clasico de la saison 2022-2023. Pour un spectacle de 90 minutes, cela revient à presque 75 centimes d’euros, la minute. Et cela monte plus haut en suivant, pour les autres catégories, jusqu’à 380 et 410 euros, les meilleurs places dans les tribunes de Bernabeu. Voire encore plus, à plus du millier d’euros, pour qui voudra s’offrir un expérience en VIP, dans l’une des loges de l’enceinte.

Une réduction pour les abonnés qui paient cher quand même

Même les abonnés du Real Madrid doivent mettre la main à la poche, même s’il bénéficie d’une ristourne de 20%. Comprendre que le premier billet accessible leur revient à 100 euros quand même.