Real à plus de 4 milliards, que valent les 20 clubs de la Liga ?

Le Real Madrid est le club de football le plus cher d’Espagne, non loin toutefois devant le Barça.

Voilà un classement de Liga où le Real Madrid est bel et bien premier. Actuel troisième du championnat d’Espagne, le Real domine celui des clubs espagnols les mieux valorisés, avec une estimation à plus de 4 milliards d’euros, selon le rapport « La Liga Stock Market 2023 » réalisé par 2PlayBook, la plateforme d’affaires pour l’industrie du sport. Les Madrilènes devancent de peu leur rival de toujours, le FC Barcelone.

Le Real et le Barça, et l’Atlético, trio milliardaires de la Liga

Sans surprise, les mastodontes du football espagnol sont largement devant leurs concurrents. En l’espace d’une année, la valeur du Real Madrid a augmenté de 33,33% passant de 3,0414 milliards d’euros à 4,326,3 milliards d’euros, coiffant au poteau le FC Barcelone et ses 4,223,7 milliards d’euros. Outre les deux géants, seul l’Atlético de Madrid, qui peine également à suivre la cadence, fait partie du club des milliardaires, les autres n’atteignant même pas le demi-milliard.

L’intérêt des investisseurs pour le sport a un impact

Si les résultats sportifs, les droits télévisuels ou encore les revenus liés à la billetterie et au sponsoring ainsi que les projets de rénovation de stade comptent dans la valorisation d’un club, les Merengue et les Blaugrana et les Colchoneros bénéficient aussi de l’intérêt des investisseurs pour les écuries sportives, qui, de fait, augmente la valorisation des plus grands clubs, quand bien même il ne s’agit pas d’équipe espagnol. Autrement dit, les trois écuries dominantes de Liga profitent d’une sorte d’effet papillon. Lorsque Todd Boehly rachète Chelsea pour 4,5 milliards d’euros, ou que Manchester United est sur le point d’être vendu pour plusieurs milliards d’euros, cela a un effet positif sur la valeur de toutes les plus grandes marques sportives.

Une valorisation faite en se basant sur plusieurs critères

Pour mener son étude, 2PlayBook a sa propre méthodologie. La plateforme mesure la performance économique des clubs, ainsi que d’autres paramètres qui entourent les dimensions sportives, comme la communauté en ligne et physique, l’impact social. La plateforme d’affaires mesure également l’état actuel de chaque équipe ainsi que le potentiel de revalorisation, en prenant en compte la position des écuries en tant que marque sur les réseaux sociaux, leur taille, leur marché local.

La valorisation des 20 clubs de Liga

1. Real Madrid = 4,326,3 Mds€

2. FC Barcelone = 4,223,7 Mds€

3. Atlético de Madrid = 1,233,4 Md€

4. FC Séville = 441,3 M€

5. Betis Séville = 430,9 M€

6. FC Valence = 280 M€

7. Real Sociedad = 277,2 M€

8. Athletic Club de Bilbao = 264,6 M€

9. Villarreal CF = 264,6 M€

10. Celta Vigo = 261,1 M€

11. Espanyol Barcelone = 256,4 M€

12. RCD Majorque = 121,5 M€

13. CA Osasuna = 121 M€

14. Elche = 83,5 M€

15. Cadix = 82,6 M€

16. Real Valladolid = 79,5 M€

17. Getafe = 77,4 M€

18. Rayo Vallecano = 77 M€

19. Girona = 75 M€

20. Almeria = 73,8 M€