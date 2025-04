RC Strasbourg – ASSE. Prédictions du match selon les bookmakers

Le RC Strasbourg reçoit l’AS Saint-Etienne ce samedi.

À l’occasion de la 31e journée de Ligue 1, le Racing Club Strasbourg, actuellement 7e du classement, reçoit l’AS Saint-Etienne, 17e et en pleine lutte pour le maintien. Un duel aux enjeux diamétralement opposés que les opérateurs de paris sportifs ont analysé en détail.

Sans surprise, les bookmakers font du RC Strasbourg le grand favori de cette rencontre à domicile. La victoire des hommes de Patrick Vieira est proposée à une cote de 1,50, traduisant une probabilité de succès estimée à 88%. À l’inverse, un exploit stéphanois est coté à 5,55, tandis que le match nul s’affiche à 4,65 (6% de probabilité).

Concernant le score exact, les opérateurs penchent majoritairement pour une victoire strasbourgeoise par deux buts d’écart. Le résultat 2-0 en faveur du RCSA est ainsi proposé à la cote la plus basse de 7,70, suivi par le 1-0 (8,50) et le 3-0 (10,50). Si les deux équipes devaient se neutraliser, le score de 1-1 apparaît comme le plus envisageable avec une cote de 7,90, loin devant le 2-2 (13,50) et le 0-0 (18). Pour une victoire stéphanoise, les bookmakers privilégient le scénario d’un 1-2 (cote de 15,50), le 0-1 étant proposé à 17,80 et le 0-2 à 35.

Vers un confortable succès du RCSA ?

Du côté des buteurs potentiels, c’est le Néerlandais Emanuel Emegha qui est considéré comme la menace offensive la plus sérieuse avec une cote de 1,84 pour marquer à tout moment. Ses coéquipiers Sekou Mara (2,68) et Dilane Bakwa (2,90) complètent le podium des buteurs strasbourgeois les plus probables. Dans le camp de l’ASSE, c’est l’attaquant belge Lucas Stassin qui est vu comme le principal danger avec une cote de 3,55. Ibrahima Wadji et Ibrahim Sissoko suivent, tous deux proposés à 4,10.

En résumé, les pronostics tablent sur une victoire maîtrisée du RC Strasbourg, probablement sur le score de 2-0, avec Emegha dans le rôle du buteur. Une tendance qui s’explique par la dynamique des deux équipes, les Alsaciens visant une qualification européenne tandis que les Verts luttent pour leur survie dans l’élite.