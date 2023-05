RC Lens: Valorisation des joueurs sur le mercato selon l’Observatoire du football

Puisque leur club brille plus qu’attendu, il est logique que les joueurs du RC Lens se valorisent sur le mercato.

Depuis sa remontée dans l’élite française en 2020, le RC Lens ne cesse d’impressionner les observateurs. Lors de cette troisième saison consécutive en Ligue 1, les hommes de Franck Haise ont encore passé un cap. Un exercice 2022-2023 où plusieurs joueurs des Sang et Or ont confirmé leur statut, et où certains d’entre eux se sont révélés, permettant ainsi de se mettre en valeur sur le mercato. Focus sur la valorisation des Lensois sur le mercato selon l’Observatoire du football (CIES).

Lois Openda, joueur le plus valorisé du RC Lens sur le mercato

La plus grande révélation lensoise de la saison 2022-2023 est Loïs Openda. Meilleur buteur des Sang et Or en Ligue 1, l’international belge, arrivé lors du dernier mercato estival pour 9,8 millions d’euros en provenance du FC Bruges, est l’atout offensif numéro un du RC Lens. Des performances qui font de lui le joueur lensois le plus valorisé sur le marché des transferts d’après l’Observatoire du football. Selon le site spécialisé, sa valeur marchande est estimée à 30 millions d’euros.

Le RC Lens, une bonne gestion sur le mercato

Openda est l’illustration de la bonne gestion du RC Lens. Depuis plusieurs années maintenant, les dirigeants ne cessent de recruter des “bonnes pioches” lors des marchés des transferts. Les Sang et Or achètent des bons joueurs, les mettent dans les meilleures conditions pour qu’ils se sentent bien et puissent s’intégrer sur un projet de longue durée. Suivi par plusieurs clubs européens, Seko Fofana a prolongé avec les pensionnaires du stade Bollaert-Delelis en août dernier. S’il n’a pas encore étendu son bail, Lois Openda, qui intéresse également plusieurs écuries, a indiqué qu’il souhaitait rester. Jusqu’ici, le club nordiste réalise un sans faute.

Valorisation des joueurs du RC Lens sur le mercato par l’Observatoire du football

1. Loïs Openda = 30 M€

2. Seko Fofana = 20 M€

3. Facundo Medina = 20 M€

4. Kevin Danso = 20 M€

5. Salis Abdul Samed = 15 M€

6. Przemysław Frankowski = 10 M€

7. David Costa = 10 M€

8. Brice Samba = 5 M€

9. Jean Onana = 5 M€

10. Deiver Machado = 5 M€

11. Angelo Fulgini = 5 M€

12. Adrien Thomasson = 5 M€

13. Jonathan Gradit = 5 M€

14. Florian Sotoca = 5 M€

15. Alexis Claude-Meurice = 5 M€

16. Massadio Haïdara = 5 M€

17. Wesley Saïd = 5 M€

18. Wuilker Fariñez = 5 M€

19. Adam Buksa = 5 M€

20. Lukasz Poreba = 5 M€

21. Julien Le Cardinal = 5 M€

22. Jean Louis Leca = 5 M€

23. Mamadou Camara = 5 M€

24. Steven Fortes = 5 M€

25. Yannick Pandor = 5 M€

26. Adrien Louveau = 5 M€

27. Rémy Labeau Lascary = 5 M€

28. Ismaël Boura = 5 M€

