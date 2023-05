RC Lens: Un nouvel agent pour le « mini Openda » du Racing

Ayanda Sishuba est un nouveau pensionnaire de DW Sports Management.

Au RC Lens, la sensation belge de la saison porte le nom de Loïs Openda. A l’instar de son club, l’attaquant de 23 ans monte en puissance, journée après journée, il fut l’un des éléments clés du succès nordiste sur l’OM (2-1), ce samedi soir. Mais Openda n’est pas le seul représentant du Plat Pays, dans le collectif de Franck Haise. Un autre est en couveuse, dans la pouponnière à talent du Racing, nommé Ayanda Sishuba et « mini Openda », par la presse locale de la région nord.

Ayanda Sishuba est surnommé le « mini Openda » du RC Lens

A seulement 18 ans, le jeune homme n’a pas encore connu les joies de l’équipe première du RC Lens, mais le coach Franck Haise nourrit de l’espoir à son sujet : « Ayanda a vraiment avancé sur pas mal de niveaux. Il y a encore beaucoup de choses sur lesquels il doit avancer mais on croit en lui sinon on n’en serait pas à lui proposer le plus possible d’entraînements avec nous et lui faire signer véritablement son premier contrat pro, avec la volonté de lui trouver une place dans un effectif de 22, 23 ou 24 joueurs pour le futur. »

Nouveau membre de l’agence sportive DW Sports Management

Cet espoir est partagé au club puisqu’il a signé en décembre 2021, son premier contrat chez les professionnels, jusqu’en 2026. Et voilà désormais que pour accompagner sa montée en puissance, il a rejoint l’agence de conseil sportif, DW Sports Management. Justement axée sur les pépites en devenir, le milieu offensif y croisera peut-être la promesse montpelliéraine, Elye Wahi, ou retrouvera-t-il son ancien camarade, Arnaud Kalimuendo, qui a rejoint le Stade Rennais, l’été dernier après une saison en prêt du PSG, à Lens.