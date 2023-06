RC Lens: Un nouveau data analyst en renfort du club nordiste

Le RC Lens se renforce et pas seulement de joueurs sur le rectangle vert.

Le mercato estival n’a pas encore ouvert ses portes, mais le RC Lens s’active déjà. Le club nordiste, qui affole le marché des transferts en raison de l’avenir de Loïs Openda, n’a pas encore renforcé son effectif, mais a étoffé son staff technique. Pour ce faire, les Sang et Or ont accueilli un nouveau data analyst, en la personne de Damien Le Mesnager, qui a annoncé la nouvelle sur son compte Linkedin.

Damien Le Mesnager, nouveau data analyst du RC Lens

C’est une arrivée qui fera toutefois moins parler que celle d’une recrue estivale, pour étoffer l’effectif du deuxième de Ligue 1. Comme il l’a indiqué sur son compte Linkedin, ce jeudi, Damien Le Mesnager vient renforcer le staff technique de Franck Haise. « Je suis ravi de vous annoncer que j’ai récemment rejoint le Racing Club en tant que Data Analyst ! C’est avec grand plaisir que je me lance dans cette nouvelle aventure avec le RC Lens, avec une riche histoire et un engagement pour l’excellence », écrit le nouveau data analyst des pensionnaires du Stade Bollaert Delelis.

La data au service de la performance sportive

Un recrutement validé par le pôle performance et son responsable Benoit Delaval, que Damien Le Mesnager remercie dans son post Linkedin. En tant que Data Analyst, il sera notamment chargé d’analyser l’ensemble des données provenant des rencontres disputées par les Sang et Or pour aider l’équipe du RC Lens à performer. S’il ce poste est assez peu médiatisé, il devient de plus en plus indispensable dans le football moderne. En 2019, le PSG s’était d’ailleurs lié à la prestigieuse école Polytechnique afin de recruter des spécialistes de la data.