RC Lens: Toutes les fins de contrats des joueurs de Franck Haise

L’avenir de Florian Sotoca n’est pas une question urgente pour le RC Lens, mais à la longue, elle pourrait le devenir.

Tout va pour le mieux au RC Lens. En dépit du départ soudain du directeur sportif, le collectif de Franck Haise poursuit son avancée, présentement placé sur le podium de la Ligue 1, après quasiment le premier tiers du championnat. Sous pression au début de l’été, avec le cas du capitaine Seko Fofana, très convoité et de plus en plus proche de la fin de son contrat, en 2024, le club nordiste a trouvé avec le milieu de terrain un arrangement pour une saison supplémentaire, jusqu’en 2025.

Seko Fofana prolongé, le RC Lens a assuré le principal cet été

Il est étonnamment le seul joueur de son groupe, à cette échéance de trois ans et un peu moins désormais. La majorité de l’effectif est à échéance très lointaine de 2027, ça vaut notamment pour les recrues du mercato de l’inter saison, ou plus courte, au 30 juin 2024. Dans cette dernière liste se glissent le précieux Florian Sotoca (12 matchs disputés), et des cadres de la rotation, comme Gradit, Wesley Saïd ou Deiver Machado.

Massadio Haidara, le dossier le plus chaud pour le club nordiste

Un dossier potentiellement brûlant quand même, que celui de Massadio Haidara, un autre qui a sa place et la confiance de son coach, dans la défense à trois qu’il prône. Arrivé libre de Newcastle en 2018, il est dans sa dernière saison contractuelle et sera libre de décider de son futur ailleurs qu’à Lens, à compter du 31 décembre à venir. Pour Jean-Louis Leca (37 ans), décision sera prise pour lui de rempiler un an ou d’arrêter au bout de cet exercice. Quant à Alexis Claude-Maurice, il est en prêt depuis l’OGC Nice, où il reviendra sûrement, puisqu’il n’y a pas d’option d’achat dans l’opération.

Les échéances des contrats des joueurs du RC Lens

Ils sont sous contrat jusqu’à la fin de la saison :

Jean-Louis Leca, Massadio Haidara, Steven Fortes, Alexis Claude-Maurice (prêt), Ismaël Boura, Adrien Louveau.

Ils sont sous contrat jusqu’en 2024:

Jonathan Gradit, Wesley Saïd, Deiver Machado, Florian Sotoca, Wuilker Fariñez, Facundo Medina, David Costa.

Ils sont sous contrat jusqu’en 2025:

Seko Fofana.

Ils sont sous contrat jusqu’en 2026:

Jimmy Cabot, Przemyslaw Frankowski, Kevin Danso.

Ils sont sous contrat jusqu’en 2027:

Brice Samba, Adam Buksa, Loïs Openda, Lukasz Poreba, Yaya Fofana, Jean Onana, Salis Abdul Samed.