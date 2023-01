RC Lens – PSG: Ce que sera le résultat du match selon les bookmakers

Le RC Lens affronte le PSG dans le cadre de la 17e journée de la Ligue 1.

Comment mieux débuter l’année 2023, que par un choc en Ligue 1, entre le leader actuel et son dauphin ? Avec le RC Lens d’un côté, qui reçoit le PSG, de l’autre, en soirée ce dimanche. L’affiche est belle sur le papier, le sera-t-elle aussi sur le terrain, grâce aux vingt-deux (et possiblement plus) acteurs du jeu ? Souhaitons-le car les ingrédients sont ici réunis. De surcroît, parce que les bookmakers nationaux annoncent des buts dans ce match.

Vers un partage des points entre le RC Lens et le PSG ?

Au demeurant, et même en déplacement, le Paris Saint-Germain est donné favori sur la pelouse du stade Bollaert-Delelis. Que le club visiteur s’impose paie 2,2 fois la mise initiale, tandis que la victoire lensoise est cotée à plus de 3 et le match nul un peu plus encore, à une moyenne de 3,3 contre un. Le partage des points, c’est pourtant le scénario le plus envisagés par les opérateurs du jeu, à la lecture du score exact des débats. En ce cas, en effet, le 1-1 ressort en premier, à une cote comprise entre 6 et 7, selon les bookmakers.

Kylian Mbappé devra compenser les absences offensives de son équipe

Les buts, puisqu’ils nous en annoncent, seront l’oeuvre de Loïc Openda (cote à 3,1) annoncé titulaire en pointe, sinon de Florian Sotoca (3,3 contre un), placé sur un côté. Pour Paris, sachant qu’en plus Lionel Messi n’est pas encore rentré de ses vacances victorieuses d’après Mondial tandis que Neymar, expulsé face à Strasbourg est suspendu ce dimanche, Kylian Mbappé fait naturellement figure de numéro un, pour claquer les filets adverses. Un but de sa part vaut une cote moyenne de 2,1. Ce choc RC Lens – PSG est programmé ce dimanche soir, à partir de 20h45.