RC Lens. Pourquoi Lens portait un flocage singulier contre l’AJ Auxerre ?

Le maillot des joueurs du RC Lens, dimanche, portaient la marque de l’engagement du club envers le don du sang. – @RCLens

Malgré une défaite cinglante 4-0 à domicile face à l’AJ Auxerre ce dimanche 27 avril lors de la 31e journée de Ligue 1, le RC Lens a marqué les esprits d’une autre manière. Les Sang et Or ont en effet arboré une tunique très particulière à l’occasion de ce match.

L’initiative s’inscrit dans le cadre de l’opération annuelle « Notre Sang Est Or », une action de sensibilisation portée conjointement par le fonds de dotation du club « Racing Cœur De Lens », l’Établissement Français Du Sang et l’association Players For Society.

Blason doré et flocage avec seulement trois lettres

Le maillot événementiel présentait plusieurs particularités visuelles : sur la face avant, le blason du club était décliné dans une version dorée, accompagné du message « Notre Sang et Or ». Autre originalité, au dos des maillots, seules les lettres A, O et B des noms des joueurs étaient visibles, en référence directe aux groupes sanguins.

Cette opération de sensibilisation au don du sang ne s’arrête pas à ce match. Elle se prolongera le mercredi 7 mai au stade Bollaert-Delelis, où sera organisée la plus grande collecte de sang de la région Hauts-de-France. Un succès déjà assuré puisque les 500 créneaux disponibles ont été réservés en seulement quatre jours.