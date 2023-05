RC Lens – OM: Ce que sera le résultat du match choc selon les bookmakers

RC Lens – OM, peut-être le match le plus important, sur les cinquante restants, d’ici à la fin de l’exercice en Ligue 1.

Alors qu’il ne reste plus que quatre journées de championnat, tout est encore ouvert pour la course au titre. Les deux seuls prétendants du PSG, le RC Lens, troisième, et l’OM, deuxième, s’affrontent ce samedi à l’occasion de la 34ème journée de Ligue 1. En cas de victoire, les Olympiens assureraient encore un peu plus leur deuxième place au classement, et maintiendraient la pression sur le leader parisien. Pour autant, ce n’est pas le scénario privilégié par les bookmakers.

Le RC Lens favori face à l’OM selon les bookmakers

Les sites de paris sportifs en ligne estiment que ce sont les hommes de Franck Haise qui s’imposeront à l’issue de la rencontre. La cote d’une victoire de Seko Fofana et ses coéquipiers est de 2,3, tandis que celle d’Alexis Sanchez et ses coéquipiers est de 2,95. L’écart entre les deux équipes est assez serré et les bookmakers ne s’y trompent pas, puisque lorsque la question est quel sera le score final, alors la réponse n’est, cette fois-ci, pas à l’avantage des Lensois. Les traders estiment que le résultat le plus probable après le coup de sifflet final est le match nul 1-1, dont la cote s’élève à 5,7.

Un historique récent à l’avantage du RC Lens

Ce statut de favori du RC Lens s’explique, puisque, tout d’abord, les hommes de Franck Haise jouent à domicile et seront poussés par un stade Bollaert-Delelis en fusion. Ensuite, depuis leur remontée en Ligue 1, les Lensois et les Marseillais se sont rencontrés à cinq reprises, et le bilan est largement à l’avantage de Seko Fofana et ses coéquipiers Celui-ci est de 3 victoires pour l’actuel troisième du championnat de France, 1 nul et 1 défaite. D’ailleurs, la dernière opposition entre les deux équipes, qui remonte au 22 octobre dernier à l’occasion de la douzième journée de Ligue 1, a vu les Sang et Or s’imposer sur le score de 1-0, avec un but de David Pereira da Costa.