RC Lens, mercato: Les Lensois qui valent plus cher qu’au début de saison

Le collectif du RC Lens brille, ses joueurs se valorisent conséquemment.

La fin de saison se profile, et tout est encore ouvert en Ligue 1, aussi bien pour la descente que pour la course à la Ligue des Champions. Le RC Lens est pleinement engagé dans cette dernière. Les Sang et Or réalisent un exercice 2022-2023 exceptionnel au cours duquel de nombreux joueurs se sont mis en valeur. Leur troisième place au classement reflète les bonnes performances de nombreux joueurs lensois qui valent plus chers sur le mercato qu’au début de saison, selon les chiffres de Transfermarkt.

Salis Abdul Samed, joueur du RC Lens dont la valeur marchande a le plus augmenté

Arrivé au RC Lens en juillet dernier en provenance de Clermont pour 5 millions d’euros, Salis Abdul Samed s’est rapidement imposé comme l’un des joueurs majeurs du onze de Franck Haise. Le milieu de terrain est le joueur phocéen qui a connu la plus grosse progression. Sa valorisation sur le marché des transferts a augmenté de 333,33%, passant ainsi d’une valeur marchande de 3 millions d’euros en début de saison, à 13 millions d’euros, au moment où l’on écrit ces lignes.

La valeur marchande de Seko Fofana a augmenté de 20%

Cette saison, le RC Lens a un effectif pléthorique composé de 30 joueurs. 15 d’entre eux ont augmenté leur valeur marchande depuis le début de l’exercice 2022-2023. En bas de la pyramide, à la quinzième place, se trouve Seko Fofana, désormais estimé à 30 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, une valorisation en augmentation de 20% par rapport au début de saison. Le milieu de 27 ans a prolongé son contrat en août dernier et est désormais lié avec les Sang et Or jusqu’en 2025. Par le passé, plusieurs clubs ont montré leur intérêt pour l’international ivoirien, dont le PSG. Si le club de la capitale faisait une offre lors du prochain mercato, alors celle-ci pourrait être supérieure à 30 millions d’euros, car rappelons que les estimations du site spécialisé ne correspondent pas toujours à la réalité des prix du marché.

Les Lensois qui valent plus chers qu’au début de saison

1. Salis Abdul Samed = + 333,33% à 13 M€

2. Brice Samba = + 300% à 10 M€

3. Rémy Labeau Lascary = + 300% à 400 000 €

4. Julien Le Cardinal = + 177,78% à 2,5 M€

5. Loïs Openda = + 166,67% à 20 M€

6. David Costa = + 122,22% à 10 M€

7. Kevin Danso = + 77,78% à 16 M€

8. Deiver Machado = + 66,67% à 3 M€

9. Mamadou Camara = + 66,67% à 250 000 €

10. Florian Sotoca = + 60% à 4 M€

11. Yaya Fofana = + 50% à 150 000 €

12. Massadio Haidara = + 50% à 3 M€

13. Facundo Médina = + 45,45% à 16 M€

14. Lukasz Poreba = + 38,89% à 2,5 M€

15. Seko Fofana = + 20% à 30 M€