RC Lens: Les joueurs du RCL en fin de contrat cette saison 2023-24

Que les supporters du RC Lens se rassurent, aucun des cadres de leur équipe n’est en fin de contrat cette saison.

Au RC Lens, la problématique des fins de contrat est rarement sujette à maux de têtes. Les dirigeants du club s’attachent à la régler au plus vite, pour ne pas se laisser déborder par la question et parasiter les derniers mois précédents une fin de championnat. C’est ainsi qu’en cette année 2023, il a tour à tour prolongé dans l’hiver Wesley Saïd, Florian Sotoca et Facundo Medina jusqu’en 2026, Massadio Haïdara (2025) et Jean-Louis Leca (2024).

Quel avenir pour les doublures de Samba au RC Lens ?

Puis en suivant cet été le gardien Brice Samba et le piston droit Przemyslaw Frankowski, jusqu’en 2028. De fait, tout est sous contrôle du board des Sang et Or jusqu’au terme de cette saison 2023-2024. Seule se posera peut-être la question du gardien en future doublure de Samba, puisque Jean-Louis Leca, 38 ans, devrait raccrocher les crampons et Wuilker Fariñez, 25 ans et lui aussi en fin de contrat au 30 juin prochain, s’en aller ailleurs pour obtenir du temps de jeu.

Les jeunes Ibrahima Baldé et Nolan Bonte en fins de contrat

Ces deux gardiens mis à part et exception faite du latéral gauche Faitout Maouassa qui est en prêt pour cette saison, mais avec une option d’achat, sont concernés au RC Lens par une fin du contrat au terme de la saison en cours, les jeunes Ibrahima Baldé (20 ans), en attaque et Nolan Bonte (19 ans), au milieu. Pour eux, la question de l’avenir est toujours en suspend et elle devrait l’être encore dans les semaines ou mois à venir, si rien ne leur est proposé d’ici là.