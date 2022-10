RC Lens: combien vaut désormais Seko Fofana sur le mercato ?

Seko Fofana a choisi de rester cet été à Lens, mais il demeure un footballeur suivi et convoité sur le marché des transferts.

Malgré les sollicitations nombreuses, cet été, il a finalement choisi de rester au RC Lens et de s’inscrire dans la durée, en prolongeant. Pourtant Seko Fofana ne manque toujours pas de prétendants et plus le mercato de l’hiver se précise, plus son nom revient dans la liste des possibles. C’est que le milieu récupérateur et capitaine du collectif de Franck Haise tient son rôle à merveille.

Seko Fofana vaut du double au triple investit par le RC Lens pour lui

Si bien qu’il paraît presque loin le temps où le Racing versait 8,5 millions d’indemnités, hors bonus, à l’Udinese en Italie, pour recruter l’international ivoirien. A l’époque, c’était une fortune pour le club nordiste tout juste de retour dans l’élite du football français. Mais le board a eu le nez creux, en misant sur la puissance et l’assurance du milieu de 27 ans. Lequel vaut désormais bien plus que la mise initiale. Jusqu’à 20 millions d’euros pour l’Observatoire du football et 30 millions, de la part de Transfermarkt.

Prolongé au mois d’août dernier jusqu’en juin 2025

En prolongeant au dernier jour du mois d’août, de trois ans jusqu’en 2025, Seko Fofana a élevé encore un peu plus haut sa valorisation, sur le marché des transferts. Les images de sa communion avec le public lensois, pour accompagner son nouveau bail, ont véritablement marqué les esprits. L’histoire est belle, mais rien ne garantie qu’elle durera, déjà cette saison, sinon au-delà. Dans le football, l’amour dure généralement bien moins de trois ans…