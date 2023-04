RC Lens: 5 milieux offensifs libres en juin pour remplacer Claude-Maurice

Souvent cité en France et notamment à l’OM, Dires Mertens sera bientôt libre sur le marché.

Alors que la fin du championnat de France approche, le RC Lens, actuellement deuxième de Ligue 1 à seulement six points du PSG, peut encore rêver de soulever l’Hexagoal. Toutefois, la direction des Sang et Or peut déjà penser à la prochaine saison. Alexis Claude-Maurice, prêté sans option d’achat par l’OGC Nice, devrait retourner chez les Aiglons à l’issue de l’exercice, et il faudra le remplacer. Focus sur les 5 milieux offensifs libres en juin capables de remplacer de Claude-Maurice.

Mertens et El Shaarawy pourraient amener leur expérience au RC Lens

Le RC Lens ne possède pas un gros budget, et pourrait donc s’intéresser de près aux joueurs en fin de contrat. C’est le cas notamment de Dries Mertens. Passé par Naples, celui qui est un dans un registre plus offensif que Claude-Maurice et qui aspirera sans doute à jouer davantage, évolue actuellement à Galatasaray, en Turquie, et serait un profil intéressant pour un club qui pourrait jouer la Ligue des Champions, ou à minima disputer la Ligue Europa. La direction sportive lensoise pourrait aussi cibler Stephan El Shaarawy. L’international italien, actuellement en difficulté à l’AS Roma où il n’est pas titulaire, est, contrairement à Mertens, déjà passé par la Ligue 1, puisqu’il a passé une demi-saison à l’AS Monaco.

Marco Reus, un salaire conséquent pour le RC Lens

Si les Lensois parviennent à se qualifier pour la prochaine campagne de Ligue des Champions, alors il faudra des renforts ayant déjà le niveau requis pour jouer cette compétition. Les Sang et Or feraient un grand coup, en signant Marco Reus. Sujet régulier aux blessures, l’international allemand reste tout de même un footballeur à part. Malgré sa fin de contrat, Reus dispose tout de même d’un salaire assez conséquent, puisqu’il perçoit 6 millions d’euros chaque année. Le numéro 11 du Borussia Dortmund, qui suscitera l’intérêt de plusieurs clubs, devrait donc consentir à un gros effort financier pour rejoindre le RC Lens, où le joueur le mieux payé, Seko Fofana, touche 2,28 millions d’euros brut annuel.

Ben Arfa et Isco, des paris à tenter

Il n’y a pas que les joueurs en fin de contrat en juin prochain que le club lensois peut déjà cibler, il y aussi ceux qui n’ont plus de club depuis plusieurs mois. Libre suite à commun accord avec le FC Séville, Isco, sans club depuis décembre dernier, serait un pari pour le RC Lens. L’international espagnol, qui était encore il y a quelques saisons l’un des maîtres à jouer du Real Madrid, pourrait alors relancer sa carrière. Autre pari à tenter : Hatem Ben Arfa. L’international français, qui n’a plus joué un match depuis le 2 avril 2022 face aux Girondins de Bordeaux, n’a pas encore annoncé sa retraite et pourrait retrouver des couleurs chez les Sang et Or.