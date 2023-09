Qui va gagner la Ligue Europa selon les bookmakers ?

Liverpool en favori et des Français en outsiders à la victoire finale de la Ligue europa 2022-2023.

La Ligue Europa 2023-2024 promet une fois de plus une série de confrontations captivantes entre des équipes de renom. Alors que les fans du ballon rond se préparent pour le coup d’envoi, les bookmakers ont leurs propres idées sur les équipes favorites pour décrocher la victoire finale. Voyons quelles sont les cotes actuelles pour les prétendants au titre.

Liverpool favori logique de la Ligue Europa 2022-2023

Les Reds de Liverpool se taillent une place de choix en tant que favoris des bookmakers avec une cote moyenne de victoire finale à 3,5 contre un. L’équipe dirigée par Jürgen Klopp est réputée pour sa puissance offensive et sa détermination, ce qui en fait un candidat sérieux pour décrocher le trophée. Derrière Liverpool, se classent Brighton et l’AS Roma. Brighton, sous la direction de Roberto De Zerbi, espère tirer parti de sa forme récente pour réaliser une percée majeure dans la compétition. De même, l’AS Roma, une équipe italienne historique, compte sur son expérience et sa qualité pour créer la surprise.

L’OM est un outsider crédible à la victoire finale

Atalanta, Marseille et Villarreal partagent des cotes de 14, ce qui en fait des outsiders solides. L’Atalanta est connue pour son style de jeu offensif et sa créativité, tandis que l’Olympique de Marseille vise à réaffirmer sa position parmi les meilleures équipes européennes. Villarreal, vainqueur de l’édition 2021 de la C3 cherchera à conquérir un nouveau trophée.

Plus d’incertitudes pour le Stade Rennais et le TFC

Du côté des deux autres clubs français en lice, le Stade Rennais sera en embuscade à une cote de 25. Malgré leurs cotes plus élevées, les Bretons ont montré par le passé qu’ils pouvaient rivaliser avec les meilleures équipes d’Europe. Si Rennes peut exploiter son potentiel au maximum, ils pourraient bien créer la surprise. Quant au TFC, son retour sur la scène européenne convainc moins les bookmakers, mais les Violets ont prouvé avec leur succès en Coupe de France, la saison dernière, qu’ils pouvaient répondre présents dans les grands rendez-vous.

Qui va gagner la Ligue Europa selon les bookmakers ?

Liverpool = 3,5

Brighton = 12

Roma = 12

Atalanta = 14

Marseille = 14

Villarreal = 14

Bayer Leverkusen = 16

Sporting Lisbon = 16

Real Betis = 20

Rennes = 25

….

Toulouse = 50