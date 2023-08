Quelles sont les équipes les plus chères de Ligue 2 sur le mercato ?

Au cumul, les clubs de la Ligue 2 2023-2024 approche les 380 M€ sur le mercato.

C’était hier samedi le jour de rentrée pour les vingt clubs de la Ligue 2, saison 2023-2024. La reprise sportive désormais effective, il reste néanmoins du temps jusqu’au soir du 31 août pour se renforcer sur le marché des transferts, les uns pour compléter leurs collectifs par les manques observés, les autres pour dégraisser et soulager les finances. Quand ce ne sont pas les deux qui se conjuguent.

L’ESTAC devant les Girondins de Bordeaux et l’ASSE

Au total, sur la plateforme spécialisée Transfermarkt, les vingt formations du championnat de France de deuxième division pèsent 379,15 millions d’euros sur le mercato. Soit une moyenne par club proche de 19 millions d’euros, comme la valorisation du collectif d’Amiens ; le sixième plus cher de cette Ligue 2. Sur le podium des estimations les plus élevées, l’ESTAC Troyes qui descend de la Ligue 1 domine à plus de 50 millions d’euros, suivi non loin des Girondins de Bordeaux et plus modestement de l’ASSE.

Mama Baldé le joueur le plus cher de la Ligue 2 2023-2024

L’ESTAC vaut huit fois plus que le promu US Concarneau, à 6,1 millions d’euros ; la cote la plus basse de la saison en cours. Du côté des individualités, l’attaquant troyens Mama Baldé est estimé à 8 millions d’euros. Il devance le milieu axial d’Angers SCO, Nabil Bentaleb (7 M€) et son partenaire à l’ESTAC, l’ailier Wilson Odobert à 6 millions d’euros.

Valorisation des effectifs de la Ligue 2 sur le mercato

ESTAC Troyes = 50,8 M€

FC Girondins de Bordeaux = 48,65 M€

AS Saint-Étienne = 38,65 M€

Angers SCO = 33,3 M€

AJ Auxerre = 25,3 M€

Amiens SC = 19,18 M€

SM Caen SM = 17,95 M€

AC Ajaccio = 16,4 M€

EA Guingamp = 16,35 M€

Paris FC = 13,6 M€

Valenciennes FC = 12,55 M€

Quevilly Rouen Métropole = 12,05 M€

Grenoble Foot 38 = 11,85 M€

SC Bastia = 11,65 M€

Rodez AF = 10,43 M€

Pau FC = 9,9 M€

USL Dunkerque = 8,6 M€

Stade Lavallois = 8 M€

FC Annecy = 7,85 M€

US Concarneau = 6,1 M€