Que gagne Noël Le Graët pour présider la FFF ?

Noël Le Graët a encore manqué une occasion de se taire…

Onze ans, bientôt douze au mois de juin prochain, que Noël Le Graët préside la Fédération française de football (FFF). A moins d’une mise à l’écart anticipée, sinon le Breton de 81 ans ira au bout de son dernier mandat, jusqu’à la prochaine élection, fixée en 2024. En fin de cycle à la plus haute instance du football national, « NLG » file vers une sortie des moins honorables, entre sa dernière remarque peu élégante (au mieux de le dire), sur Zidane et tout les griefs accumulés depuis plusieurs mois (d’aucuns diraient années).

Un président de la FFF bénévole mais indemnisé pour siéger à la FIFA

Le Graët courbe l’échine faisant fi de rien publiquement, dans un rôle qui ne lui rapporterait financièrement rien, d’après les informations données par le journal Le Monde, en mai 2021. Il est écrit, dans un sujet consacré aux conséquences de la crise de la Covid sur la 3F, que « pour sa part, Noël Le Graët exerce la présidence de la FFF à titre bénévole ». Avant que l’auteur du sujet ajoute : « il touche cependant 250 000 dollars net par an (234 000 €), pour siéger au conseil de la FIFA ».

Des rémunérations autorisées mais encadrées selon les circonstances

Dans ses statuts que Sportune a consulté, la FFF écrit à propos de la rémunération des dirigeants : « Certains membres du Comité Exécutif peuvent recevoir une rémunération dans le cadre de l’exécution de leur mandat électif. Leur nombre, les modalités et le montant de cette rémunération sont fixés par le Comité Exécutif, conformément aux dispositions des articles 261-7.1°d) et 242 C du code général des impôts. Les autres membres du Comité Exécutif ne peuvent recevoir de rétribution en raison des fonctions qui leur sont confiées. »

Noël Le Graët est élu à la présidence de la Fédération jusqu’en 2024

En outre, précise le règlement intérieur à propos du président que son mandant est incompatible avec d’autres « fonctions de chef d’entreprise, de Président de conseil d’administration, de Président et de membre de directoire, de Président de conseil de surveillance, d’administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant, exercées dans les sociétés, entreprises, établissements ou associations, dont l’activité consiste principalement dans l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de la Fédération, de ses organes internes ou des clubs qui lui sont affiliés. » Le président de la FFF est élu tous les quatre ans. La dernière l’était en mars 2013, Noël Le Graêt était alors en balance avec ses opposants, Frédéric Thiriez et Michel Moulin.