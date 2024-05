FC Barcelone: Salaire, primes, ce que Hansi Flick a signé avec le Barça

C’est signé entre le président du Barça Joan Laporta et son nouveau coach, Hansi Flick.

Hansi Flick a officiellement pris ses fonctions d’entraîneur du FC Barcelone, un nouveau défi majeur dans sa carrière d’entraîneur. Le technicien allemand a privilégié le projet sportif barcelonais et son ambition de diriger un grand club européen à des offres plus lucratives, notamment en Premier League.

Hansi Flick est officiellement le coach du FC Barcelone

Le Bayern Munich, son ancien club, et Chelsea lui avaient également fait des propositions, avec des salaires plus élevés révèle le média Sport. Mais Flick a patienté, convaincu par le projet du Barça. Finalement, le président Joan Laporta a décidé de limoger Xavi Hernández et de faire appel à l’ancien entraîneur du Bayern.

Flick s’est engagé avec le Barça pour deux saisons, avec une option pour une troisième année. Cette durée de contrat lui permettra de construire un projet solide et pérenne. Sur le plan financier, l’Allemand a fait preuve de compréhension vis-à-vis des difficultés économiques du club. Malgré son statut d’entraîneur de renom, avec un sextuple à son palmarès avec le Bayern et un passage à la tête de la sélection allemande, il a accepté un salaire en adéquation avec les besoins du Barça.

Un salaire de 3 M€ brut annuel et des primes à la performance

Le salaire brut de Flick au Barça s’élèvera à environ 3 millions d’euros, soit environ 1,5 million d’euros net. En plus de son salaire de base, Flick pourra toucher des primes de performance importantes. Il percevra un million d’euros supplémentaire en cas de victoire en Ligue des champions et 750 000 euros en cas de titre de champion d’Espagne.