Quand Toni Kroos se paie le maillot du Real Madrid

Toni Kroos a ses préférences sur les maillots du Real Madrid. Et ce n’est pas le dernier qu’il gardera en mémoire.

Connu pour son franc-parler, Toni Kroos n’y est pas allé avec le dos de la cuillère lorsqu’il a évoqué le maillot du Real Madrid qu’il porte lors de cet exercice 2022-2023. Dans son podcast “Einfach mal Luppen”, le milieu de terrain allemand des Merengue a fait savoir qu’il n’appréciait du tout pas cette tunique, en la dézinguant. Il en a également profité pour envoyer un message à toutes les personnes qui créent ces pièces.

Toni Kroos n’aime pas le maillot du Real Madrid

Les mots choisis pour décrire sa tunique sont fleuris, peu habituels dans le monde du football, d’autant plus lorsqu’il s’agit d’un grand joueur. « On a encore un maillot avec un col. Ce n’est pas un maillot de football. À tous les designers : c’est de la grosse merde, ça craint. Les maillots à cols ne sont pas beaux, ils sont laids et inconfortables. Si on ajoute quelques boutons, on se retrouve à jouer en chemise ? », a-t-il déclaré dans son podcast où le champion du monde allemand partage des anecdotes avec son frère, Felix Kroos, ancien footballeur, à la retraite depuis 2021.

Toni Kroos apprécie la tunique de 2019-2020

Une sortie osée, car la marque qui réalise ces tuniques, n’est autre qu’Adidas, sponsor du Real Madrid, et équipementier de Toni Kroos. Toutefois, dans ce même podcast, le numéro 8 du madrilène en a également profité pour finir sur une note plus positive, en révélant son maillot favori, parmi ceux qu’il a portés au cours de sa carrière. Il s’agit de celui des Merengue lors de la saison 2019-2020. « C’était de loin le plus beau maillot dans lequel j’ai joué. La vérité est que pendant un an, je me suis dit : nous devons gagner un titre avec ce maillot. Si nous ne gagnons pas un titre avec, c’est une honte absolue et un manque de respect pour ce maillot », a-t-il confié. Lors de cet exercice, le Real Madrid a gagné la Supercoupe d’Espagne et la Liga. Comme convenu pour Toni Kroos.