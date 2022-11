PSG: Une clause de rachat qui serait riquiqui pour Xavi Simons

Dix buts, neuf passes décisives avec le PSV Eindhoven, cette saison, et une convocation pour disputer le Mondial 2022 avec les Pays-Bas qui a pour lui valeur de première sélection : tout va bien pour le jeune milieu de terrain, Xavi Simons, qui flambe comme jamais. Et si alors le PSG le récupérait au terme de cet exercice ? Car depuis son départ libre du club de la capitale, vers celui des Pays-Bas, il est dit de la voix du DG du club batave, Marcel Brand, que Paris a pour lui, une option de rachat du contrat du milieu axial.

Et même si ce dernier s’est refusé à communiquer un montant, le Eidhovens Dagbla croit savoir qu’elle serait de l’ordre de 10 à 12 millions d’euros. Ou de trois fois moins, d’après le spécialiste mercato de L’Equipe, Loïc Tanzi. Invité ce vendredi soir, sur le plateau de l’émission L’Equipe de Greg, pour notamment évoquer la belle période de Xavi Simons, ce dernier a confirmé la clause de rachat, en avançant un chiffre bien inférieur, de 4 millions d’euros à payer, si le PSG veut le récupérer cet été.

PSV-directeur Marcel Brands heeft ook duidelijkheid gegeven over het contract van Xavi Simons. Er bestaat een clausule tussen Simons en PSV over een eventuele terugkeer naar Paris Saint-Germain. Daarover later meer.

— Rik Elfrink (@RikElfrink) October 10, 2022