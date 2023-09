PSG: Une Air Jordan 6 Low assortie au nouveau maillot third

Cette Air Jordan 6 Low est assortie au nouveau maillot third du PSG.

Le Paris Saint-Germain et Jordan Brand ont dévoilé ce mardi une nouvelle collaboration autour de la Air Jordan 6 Low. Cette édition spéciale est assortie au nouveau maillot third du club parisien révélé le même jour, qui arbore un imprimé « elephant print » emblématique de la marque Jordan.

Avec le maillot du PSG, une Air Jordan dévoilée

La Air Jordan 6 Low x PSG est produite sur une base en cuir suédé anthracite, qui est également visible sur la languette et le cartouche du talon. Ces deux éléments sont rehaussés par des touches orange, notamment un Jumpman sur la languette et les inscriptions « PARIS » et « PSG » sur le talon. L’empeigne est complétée par des empiècements en cuir lisse immaculé, qui se marient aux lacets plats et au lacelock caractéristique de la Air Jordan 6.

Une sneaker en édition limitée

La semelle intermédiaire blanche est traversée d’une partie anthracite mouchetée de blanc. Elle est également translucide à la base, à l’instar de la semelle extérieure. Cette Air Jordan 6 Low x PSG est une édition limitée, vendue au prix indicatif de 199 euros.