PSG: Un actif joueur à 65 M€ en fin de contrat cette saison

Lionel Messi est entré dans sa dernière saison contractuelle au PSG.

Comme les années précédentes, le PSG est le club de Ligue 1 qui a le plus acheté sur le mercato cet été, avec 147,5 millions d’euros dépensés. Le club parisien a ainsi levé l’option d’achat de Nuno Mendes (38 M€) puis payé les indemnités de transfert pour Vitinha, Renato Sanches, Fabian Ruiz, Carlos Soler et Nordi Mukiele. La septième recrue, Hugo Ekitiké, est arrivée dans le cadre d’un prêt d’un an avec option d’achat obligatoire de 35 M€. Son contrat dans la capitale est donc à l’échéance du 30 juin 2023, tout comme Sergio Ramos et Lionel Messi. À eux trois, ils pèsent plus de 60 millions d’euros, à l’addition de leur valeur marchande actuelle.

Le jeune Ekitiké doit être acheté par le PSG

Alors que le PSG et Reims s’étaient mis d’accord pour un transfert sec d’Hugo Ekitiké, le jeune attaquant (20 ans) a finalement été prêté à Paris. Il sera définitivement acheté l’été prochain, lorsque le PSG lèvera son option d’achat, qui est plus élevée que son estimation sur Transfermarkt (28 M€). C’est une opération bien connue des dirigeants parisiens, la même utilisée pour le transfert de Kylian Mbappé en 2017. L’ancien rémois devrait donc signer le 1er juillet 2023 avec le club de la capitale, au lendemain de la fin de son prêt.

Quid de Messi et Sergio Ramos?

L’ancien barcelonais et l’ancien madrilène sont tous les deux en fin de contrat à l’issue de la saison. Cela ne signifie pas pour autant qu’ils vont quitter la capitale parisienne. En effet, le PSG avait communiqué, lors de la signature de l’Argentin, l’existence d’une année supplémentaire en option dans le contrat du joueur, qui n’existerait pas forcément, selon le journal espagnol, Marca. Au vu de ses performances actuelles, Lionel Messi pourrait bien rester plus longtemps à Paris, d’autant que son image booste la popularité du club et ses recettes. Sergio Ramos aussi pourrait continuer en Ligue 1 la saison prochaine. Dans un entretien accordé à Prime Vidéo en avril dernier, le défenseur espagnol confiait qu’il se verrait bien rester au-delà de la fin de son bail dans la capitale. Titulaire indiscutable dans la défense à trois de Christophe Galtier, l’ancien patron du Real Madrid se voit jouer encore quelques années au haut niveau. Pourquoi pas à Paris.

Les joueurs du PSG en fin de contrat en 2023

Lionel Messi = 25 M€

Sergio Ramos = 5 M€

Hugo Ekitike (prêt) = 35 M€ (coût de l’option d’achat)