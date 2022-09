PSG: Salaire, primes, sponsors, ce que Mbappé va gagner cette saison

Kylian Mbappé devient le joueur le mieux rémunéré sur la planète football.

Le 22 mai 2022, l’un des feuilletons les plus suivis de la planète foot s’est terminé. Après des mois de négociations, Kylian Mbappé n’ira finalement pas au Real Madrid et a prolongé au PSG jusqu’en 2025. Son contrat ne porte pas en réalité sur trois ans, mais sur deux avec une année supplémentaire en option, suivant la volonté du joueur, explique L’Équipe. Avec son nouveau contrat XXL dans la capitale, le champion du monde 2018 devient le joueur de football le mieux payé de cette saison 2022-2023, en comptant son salaire et ses primes, sans oublier les sponsors qui soutiennent l’attaquant français.

Au PSG, Mbappé devient le joueur le mieux payé au monde

Selon le média américain Sportico, qui a publié son classement ce vendredi, Kylian Mbappé est le footballeur qui revendique les revenus les plus élevés, pour la saison en cours. En additionnant salaire et contrats de sponsoring, le Français de 23 ans percevrait un total de 125 millions de dollars à l’année, soit l’équivalent en euros, au cours monétaire actuel. Parmi cette somme, la prolongation de l’ancien joueur de Monaco devrait lui rapporter 105 millions de dollars avant impôts, prime à la signature comprise. Le New York Times, qui a interviewé Mbappé début septembre, révèle que le PSG aurait versé une prime de 125 millions d’euros à son attaquant vedette, en plus d’un salaire d’environ 80 M€ par an, pour le conserver. Le reste de ses revenus provient de ses sponsors, qui lui rapporteraient environ 20 millions de dollars cette année, selon les estimations de Sportico.

L’attaquant français leader des salaires, mais pas des sponsors

Avec son salaire revalorisé et sa prime à la signature étalée, Kylian Mbappé a la meilleure rémunération parmi les autres joueurs de la planète foot. Le natif de Bondy devance ses compères d’attaque à Paris, à savoir Messi et Neymar, ainsi que le Portugais Cristiano Ronaldo. C’est d’ailleurs l’avant-centre de Manchester United qui reçoit le plus d’argent de la part de ses sponsors, de l’ordre de 60 M$ pour la saison 2022-2023, soit le triple des gains de Mbappé, sur ce poste de revenus. Les deux numéros 7 partagent le même équipementier à la virgule, avec qui le Français a prolongé jusqu’en 2029. En plus de Nike, le meilleur buteur de Ligue 1 la saison passée est associé avec la marque d’horlogerie Hublot, ainsi qu’avec la maison Dior, pour laquelle il est ambassadeur global. Kylian Mbappé prête aussi son image à la marque de lunettes Oakley et la licence de jeux vidéos EA Sports, qui développe le titre FIFA, pour lequel le Français est égérie.