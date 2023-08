PSG: Salaire, contrat, ce que Sergio Ramos devrait signer avec Galatasaray

Direction la Turquie pour Sergio Ramos ?

Annoncé tout l’été, tantôt en Arabie Saoudite, tantôt en MLS, puis en Turquie au Besiktas, c’est bien à Istanbul que Sergio Ramos devrait poursuivre sa carrière, mais finalement sous le maillot du club rival, Galatasaray. Le défenseur international espagnol de 37 ans, y croiserait l’attaquant argentin Mauro Icardi qui, comme lui, vient de quitter le PSG cet été.

Après le PSG, Sergio Ramos se rapproche de la Turquie

La différence étant que Sergio Ramos n’a plus de contrat avec le club français depuis la fin de la saison 2022-23 dernière. Depuis le 30 juin, il a toute liberté de s’engager où il le souhaite, mais le joueur se fait désirer ou peut-être fait-il monter les enchères à son sujet. Avec Galatasaray il est en effet question d’un salaire à son bénéfice de 10 millions d’euros net annuels. Soit l’équivalent proche de ce qu’il gagnait sous le maillot du PSG.

Vers un contrat d’un an + un avec Galatasaray

Cela étant prévu dans le cadre d’un contrat d’une durée d’une saison jusqu’à la fin juin 2024, avec un exercice en plus en 2025 en option. Selon les médias turcs, l’officialisation du transfert du défenseur central le plus capé d’Espagne chez le tenant du titre et club le plus sacrés du championnat national devrait se faire dans le courant de ce week-end.