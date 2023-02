PSG: Salaire, contrat, ce que Keylor Navas a signé avec Nottingham Forest

Keylor Navas va terminer la saison dans les buts de Nottingham Forest.



Poussé vers la sortie, sous la concurrence de Gianluigi Donnarumma au même poste qui le privait de temps de jeu, Keylor Navas a rebondi au dernier jour du mercato. Du PSG, le gardien de but costaricien est parti pour l’Angleterre et le club de Nottingham Forest, en Premier League anglaise. Le voyage est prévu avec retour, puisque l’opération s’est noué sous la forme d’un prêt de six mois, jusqu’au terme de cette saison 2022-2023.

Du PSG à Nottingham Forest en prêt de 6 mois pour Navas

Le Paris Saint-Germain précise qu’il n’y a pas d’option d’achat à la clé, Navas sera donc invité, sauf changement d’ici là, à venir boucler la dernière saison contractuelle qu’il lui reste avec le champion de France (jusqu’en 2024). Le portier de 36 ans va donc conserver l’intégralité de sa rémunération, avec les Reds. Mais Nottingham Forest n’assumera qu’une partie des 12 millions d’euros brut annuels (hors primes), que perçoit présentement, le n°1 sur le maillot du PSG.

La moitié du salaire au PSG, l’autre est assumée par Forest

Les médias britanniques évoquent à ce sujet, un deal à la moitié, pour Paris et l’autre à la charge de la nouvelle équipe de Navas. Du 50-50 qui permet au moins au PSG, de soulager quelque peu sa masse salariale bien trop pleine puisque supérieure à 700 millions d’euros. « Le Paris Saint-Germain souhaite beaucoup de réussite à Keylor pour la suite de sa saison avec Nottingham Forest », conclu le communiqué officiel du club de la capitale, accompagnant le départ du joueur, ce dernier jour de janvier.