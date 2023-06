PSG: Salaire, bonus, contrat, ce que Paris propose à Marcus Thuram

Marcus Thuram est un joueur très convoité. Et pour cause, il est attaquant, international français et surtout bientôt libre contractuellement, au terme de ce mois de juin, après quatre ans passés dans les rangs du Borussia Mönchengladbach, en Bundesliga allemande. Désiré du PSG en France, qui n’est pas le seul club sur le dossier, l’atteste notamment les révélations du journaliste italien Nicolo Schira qui évoque aussi l’intérêt de l’AC Milan. Avec toutefois une différence sur le salaire proposé par les deux clubs.

Il serait supérieur du côté du champion de France qu’au club lombard. Sur une base contractuelle d’une durée longue de 5 ans, le Paris Saint-Germain verserait 6 millions d’euros annuels au fils du champion du monde, Lilian Thuram, ainsi que diverses bonus. Dont un à la signature, en raison de l’économie réalisée sur son transfert, puisque le club qui va l’enregistrer n’aura pas d’indemnité à payer. De son côté, l’AC Milan proposerait 4,5 millions d’euros par an, à l’attaquant de 25 ans.

#ACMilan have offered to Marcus #Thuram a salary of €4,5M/year + bonuses and an important role in #Milan’s squad. The french forward has received a bid more important from #PSG (€6M/year + a rich bonuses at signing): expected his final answer in the next days. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 16, 2023