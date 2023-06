PSG: Salaire, bonus, contrat, ce que Milan Skriniar va signer avec le PSG

C’tait attendu depuis le mois de janvier, Milan Skriniar a officialisé hier mardi, en conférence de presse, son départ de l’Inter Milan à la fin de ce mois de juin et de son contrat, pour rejoindre le PSG, dans le cadre d’un transfert libre. « Nous verrons comment les choses vont se passer à Paris, mais l’essentiel est que j’aille bien », a notamment indiqué en conférence de presse, le défenseur international slovaque.

Puisqu’il arrive libre, le Paris Saint-Germain n’aura pas d’indemnité à payer sur son recrutement. Ça avantage le joueur qui va s’engager, à compter du 1er juillet et l’ouverture de la saison 2023-24, sur un contrat de quatre ans, à l’échéance de 2027. Celui-ci va rapporter au joueur, l’équivalent de 9 millions d’euros annuels, auxquels s’ajouteront 2 millions de bonus, d’après les informations rapportées par le journaliste italien, spécialiste du mercato, Nicolo Schira.

