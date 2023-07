PSG: Quel n°9 pour le PSG selon les bookmakers ?

Le PSG est favori des bookmakers anglais, sur le profil de Randal Kolo Muani.

Avec le départ qui se confirme de Mauro Icardi, celui également possible de Kylian Mbappé et un Hugo Etikité encore trop juste pour ce niveau, le PSG souffre de l’absence d’un numéro 9 pour diriger l’attaque de son collectif. Plusieurs noms circulent sur ce marché des transferts, sans que l’on en connaisse réellement l’épaisseur. Pour se faire une idée un peu plus précise nous avons à Sportune sondé les bookmakers du Royaume-Uni où les mises sur le marché des transferts sont autorisées.

Le PSG est favori des bookmakers avec Kolo Muani

Souvent placé, rarement donné gagnant le Paris Saint-Germain n’est le favori que d’une piste en particulier, que celle de l’international français, Randal Kolo Muani. Le futur de l’ancien nantais est en balance entre poursuivre l’aventure avec l’Eintracht ou quitter Francfort pour la capitale de France. Dans les deux cas la cote est la même à 2 contre un. Le profil de Victor Osimhen (Naples) est aussi estimé chaud chez les opérateurs britanniques, mais les clubs candidats à recruter l’ex-attaquant lillois sont nombreux.

Le reste des pistes évoquées oscille d’une température tiède à glacée

Pour le PSG, la cote est de 5, mais il y a mieux du côté de Chelsea ou de Manchester United respectivement crédités de cotes à 3,5 et 4. Le reste est plus tiède voire froid. Tiède avec Harry Kane (Tottenham) à 8 contre un, froide pour l’international belge, Romelu Lukaku (Chelsea) à 33 contre un et carrément glacée avec Pierre-Emerick Aubameyang (Chelsea), à 60 contre un.