PSG: Pablo Sarabia devient footballeur dans le métaverse

Pablo Sarabia est devenu un ambassadeur de la plateforme Métasoccer.

C’est une tendance qui peut paraitre surprenante, mais qui est de plus en plus en vogue chez les footballeurs. Comme d’autres avant lui, Pablo Sarabia devient joueur de football dans le métaverse. En effet, le joueur du Paris Saint Germain a rejoint sous licence NFT, la plateforme Metasoccer, un jeu de football où les utilisateurs peuvent créer leur propre club et générer des revenus à travers les NFT.

Pablo Sarabia dans le métaverse

Comme dit au-dessus, l’international espagnol n’est pas le seul à faire partie de cette aventure dans le métaverse, monde virtuel où les participants interagissent à travers des univers en 3D, en 2D voire en visioconférence. Des joueurs tels que Thomas Partey, le néo champion du monde Emiliano Martinez, Dani Carvajal ou encore l’ex star du FC Barcelone, Ronaldinho, ont déjà rejoint le projet de Metasoccer.

Le PDG de Métasoccer explique sa stratégie

Sur son site internet, Marc Cercós, PDG et co-fondateur de MetaSoccer, explique sa stratégie : « Avoir des joueurs réels dans le jeu ajoute non seulement à la valeur et à la crédibilité de notre projet, mais surtout c’est un moyen de faire connaître les jeux de blockchain à un public de masse de fans de football, qui peuvent trouver dans MetaSoccer une façon nouvelle et unique d’interagir avec leurs idoles. » Avant d’ajouter : « Nous continuerons à nous associer aux joueurs de football pour avoir leurs NFT sous licence, car cela ajoute plus de plaisir et une touche de réalité aux matchs. » De son coté, Sarabia en a dit un peu plus sur son positionnement sur le terrain au sein de ce jeu. « Dans MetaSoccer, je devrais être un ailier droit ou un milieu de terrain offensif central, et passer et tirer comme le sont mes meilleurs attributs », a-t-il confié au site de la plateforme.

Marco Verratti s’offre une île dans le métaverse

Un joueur du Paris Saint Germain peut en cacher un autre. En février dernier, Marco Verratti a aussi intégré l’univers métaverse. En effet, le joueur du PSG a acheté l’une des 25 îles numériques proposées à la vente sur The Sandbox, via Exclusible, une place de marché spécialisée dans les NFT de luxe. Devenant, ainsi, le premier footballeur au monde à investir publiquement dans une propriété numérique.