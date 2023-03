Neymar, son étrange cadeau à 5 000€ à une star du MMA

Le combattant MMA, Cara de Sapato, a reçu de Neymar une guitare que l’attaquant du PSG lui a dédicacé.

En ce moment même a lieu au Brésil la 23ème saison de BBB (Big Brother Brasil). Une émission de téléréalité qu’apprécie tout particulièrement Neymar et à laquelle participe le combattant MMA, Antonio Carlos Jr, plus connu sous son nom de gala, Cara de Sapato. Au cours d’une discussion avec d’autres candidats, il a révélé avoir reçu un cadeau, de la part du numéro 10 du PSG.

Neymar, l’attaquant du PSG, a offert une guitare à un combattant MMA

Le natif de Mogi das Cruzes a offert, non pas un classique maillot ou des chaussures, au combattant MMA. Mais une guitare! D’une valeur proche de 5 000 euros. Et possiblement (beaucoup) plus encore, car elle a été dédicacée par l’international auriverde. Au cours d’un échange dans l’émission, avec deux autres candidats, il a été demandé à Cara de Sapato s’il comptait vendre son présent, ce à quoi le combattant MMA a répondu par la négative en rétorquant que ce cadeau était spécial, avec une valeur sentimentale.

Neymar et Cara de Sapato sont amis dans la vie

Sûrement car les deux sont de proches amis. Ce cadeau à près de 5 000 euros n’a posé aucun problème financier, à Neymar. En 2022, l’attaquant de 31 ans a gagné 87,5 millions d’euros, dont 23 millions d’euros grâce à ses très nombreux partenaires commerciaux, lui qui est le footballeur le plus sponsorisé au monde.