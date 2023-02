Neymar, bienvenue dans sa maison de Bougival à 6,5 M€

Maison vit dans une maison de 800 mètres carrés, à Bougival.

L’adresse est connue de tous, depuis qu’il y a pris ses quartiers en 2017. Trop, peut-être, pour les voisins de Neymar à Bougival qui, selon une information récente de Le Parisien, ne supporterait plus guère les fêtes organisées par l’attaquant du PSG, ou ses proches dans sa grande maison. Située à l’est de Paris dans les Yvelines, en proche et chic banlieue de la capitale, Bougival est une commune modeste en nombre d’habitants, recensés à moins de 10 000, en 2020.

Visite en images de la maison à 6,5 M€ de Neymar à Bougival ◄ Retour Suivant ► Image 1 parmi 9

L’attaquant du PSG a pris ses quartiers à Bougival

La maison de Neymar s’étend sur un terrain de 5 000 mètres carrés, il est pelousé pour les loisirs à l’extérieur et la pratique du football chère à l’hôte des lieux. A l’intérieur les volumes sont larges. Pour la détente ou la récupération des efforts physiques du quotidien, l’attaquant brésilien peut profiter d’une piscine à l’intérieur. Il y a aussi un bain à remous, un sauna ou un hamam, pour coupler les plaisirs.

Une maison de 800 m2 sur 5 000 m2 de surface pour Neymar

La maison de Neymar à Bougival occupe 800 mètres carrés de surface habitable et elle s’élève sur cinq étage. Son prix est estimée à 6,5 millions d’euros, le joueur n’en serait pas le propriétaire. Neymar peut compter sur des murs épais et une présence quasi permanente sur zone, pour assurer sa sécurité, ainsi que sa tranquillité. La sienne donc, plutôt que celle de ses proches voisins. Découvrez la demeure du footballeur du Paris Saint-Germain en images, via le diaporama ci-dessus. Ou visitez son dernier achat récent que son appartement à 3,5 M€, dans la tour la plus haute du Brésil.