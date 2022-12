PSG, Man Utd, Bayern: Où va signer João Félix selon les bookmakers ?

Puisque la presse espagnole annonce le départ cet hiver de João Félix, la question de son futur en club se pose ?

L’histoire serait sur le point de s’achever, entre l’Atlético Madrid et João Félix, à ce point qu’en Espagne, la Cadena Ser avance que le divorce, désormais consommé, va se régler au mercato de l’hiver à venir. Depuis 2019 qu’il a rejoint les Colchoneros, le talentueux attaquant portugais ne s’est jamais véritablement imposé, dans le système prôné par Diego Simeone. Pour le recruter, le PSG est un club régulièrement cité, mais que vaut-il dans l’analyse des bookmakers anglais ?

Le PSG placé pour João Félix mais en position d’outsider

Le club champion de France joue effectivement placé, sur le dossier du transfert du joueur de 23 ans. Mais il n’est qu’outsider, la cote qui lui est attribuée est proche de neuf. Comprendre que pour un euro de misé, neuf sont à gagner. L’hypothèse demeure néanmoins plus sûre, que de voir João Félix rejoindre les Magpies de Newcastle (cote à 16), en Premier League anglaise, ou de rester en Liga, en signant non loin pour le Real Madrid, rival historique de son Atlético, à la cote de 12 contre un.

Manchester United et le Bayern Munich en pole position

A une poignée de jours de l’ouverture du marché des transferts de l’hiver, le podium des prétendants voit Chelsea sur la troisième marche, coté à 6 et deux équipes sur la plus haute marche : Manchester United, en Angleterre et le Bayern Munich, en Allemagne. Les deux ont une cote à 3. João Félix s’est engagé en 2019, sur un contrat très long de sept ans, jusqu’en 2026, avec l’Atlético Madrid. A plus de 120 millions d’euros, l’indemnité payée pour lui au Benfica, il est la recrue la plus chère de l’histoire du club.

Où va signer João Félix selon les bookmakers ?

Manchester United = cote à 3

Bayern Munich = 3

Chelsea = 6

Real Madrid = 12

Newcastle = 16